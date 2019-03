Politie haalt honderd Urker jongeren uit elkaar

In eerste instantie verzamelden zo’n dertig jongeren zich bij een horecagelegenheid aan de Richel. „Later zijn ze naar een woning aan de Noorderpalen gegaan.” Op een zeker moment bestond de groep uit honderd man. De onrust hield een groot deel van de avond aan: van zeven uur ’s avonds tot tien uur. „Niet constant, maar het bleef sudderen.”

Op beelden van Omroep Flevoland is te zien dat een verslaggever van de regionale zender wordt belaagd met een rookbom. „Er zijn nog geen aangiftes gedaan, maar die verwachten we wel. Er zijn her en der wat brandjes gesticht en die verslaggever is belaagd.”

Maandagavond werden nog geen aanhoudingen verricht. „Onze eerste prioriteit was het laten terugkeren van de rust. Vandaag zijn we een onderzoek gestart naar wat er precies gebeurd is.” Voor het uiteen drijven van de jongeren kwamen agenten uit allerlei omliggende plaatsen. Onder meer uit Emmeloord, Lelystad en Dronten. „Er waren in elk geval meer dan tien agenten aanwezig.”