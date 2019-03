G4 wil alternatief voor islamitische school

Dat schrijft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema mede namens haar collega’s en onderwijswethouders in Rotterdam, Utrecht en Den Haag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de gemeenten is ingrijpen „noodzakelijk en onvermijdelijk.” Dit nadat de AIVD signalen heeft binnengekregen dat leerlingen structureel worden beïnvloed door een aantal bestuurders en medewerkers die banden zouden hebben gehad met een terroristische organisatie (het Kaukasus Emiraat).

