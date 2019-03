Oproep: wat vindt u van de onderwijsstaking?

Actiespandoek op een schoolplein. Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - De grote onderwijsstaking is vrijdag op het Malieveld in Den Haag. In het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en op universiteiten legt een groot deel van de leraren het werk neer. Wat vindt u als ouder van deze staking? En hoe lost u de opvang op?