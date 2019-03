NASA-baas: ’Eerste persoon op Mars een vrouw’

NASA-kopstuk Jim Bridenstine wilde in Amerikaanse media nog geen concrete namen noemen, maar liet wel duidelijk doorschemeren dat vrouwelijke astronauten een prominente plaats innemen in de plannen van het ruimtevaartinstituut. Ook bij de volgende reis naar de maan zullen vrouwen aan boord stappen. Ook daar verwacht Bridenstine dat een vrouw als eerste het maanoppervlak zal betreden. Tot nu toe hebben er volgens NASA twaalf mannen voet op de maan gezet.

Eind deze maand onderneemt NASA de eerste volledig vrouwelijke ruimtewandeling, wanneer Anne McClain en Christina Koch hun ISS-capsule verlaten. De vrouwen zullen een wandeling maken van zeven uur.

Bekijk ook: Eerste volledig vrouwelijke ruimtewandeling

Vrouwen traden in 1978 voor het eerst toe tot het astronautenkeurkorps van NASA. In 2019 bestaat 34% van de astronautenpool uit vrouwen. „NASA zet in op een brede en diverse vertegenwoordiging onder astronauten. We kijken er naar uit om de eerste vrouw op de maan te zetten.”

Of er daadwerkelijk binnen afzienbare tijd een ruimtereis naar Mars komt, is onzeker. Onder president Obama zette de VS in op een reis naar Mars, maar president Trump heeft zijn voorkeur voor een terugkeer naar de maan uitgesproken. Pas daarna zou Trump naar Mars willen.