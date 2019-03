Kinderopvang langer open om staking

Om de kinderen te vermaken worden er allerlei activiteiten georganiseerd. „Bijvoorbeeld, knutselen, uitstapjes naar de stad, kinderfilms in de bioscoop tegen gereduceerd tarief en een sportdag. Maar ik hoor ook wel van veel ouders dat ze zelf vrij hebben genomen”, aldus de zegsman.

Volgens hem is de animo groot onder leerkrachten om het werk neer te leggen. Volgens een peiling van DUO Onderwijsonderzoek & Advies is de helft van de leraren in het basisonderwijs van plan vrijdag te staken voor een beter salaris en verlaging van de werkdruk.

Docenten, schoolleiders en ander onderwijzend personeel houden sinds maandag een actieweek op basis- en middelbare scholen, roc’s, hogescholen en universiteiten. Die eindigt vrijdag met een demonstratie op het Haagse Malieveld.