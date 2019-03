Haga Lyceum wil ook naar Den Haag

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het omstreden Cornelius Haga Lyceum, een islamitische middelbare school in Amsterdam, wil ook een vestiging openen in Den Haag. Die zou volgend jaar van start moeten gaan. Burgemeester Pauline Krikke en onderwijswethouder Saskia Bruines van Den Haag zeggen dat ze zich zorgen maken over „antidemocratisch en anti-integratief gedrag.”