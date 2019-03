Stel speelt schietscène uit film na: vriend gedood

Het stel zou tijdens een nacht met veel drank met geladen wapen hebben gespeeld. Het ging volgens de vrouw volledig mis toen ze haar partner door het hoofd schoot.

De vrouw, verpleegster Kalesha Peterson, belde direct na het fatale schot een noodnummer. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze haar vriend David Dalton op de grond in de slaapkamer aan. Hulpdiensten konden niets meer doen.

Het koppel had volgens de politie veel whiskey gedronken. De vrouw had ook medicatie genomen. De politie zegt niet naar welke film het paar aan het kijken was. Peterson werd opgepakt en zit nu vast op verdenking van doodslag. „Alcohol drinken en spelen met geladen wapens is nooit een goed idee”, reageert een politiechef.