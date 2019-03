Syriër krijgt 24 jaar cel en tbs om dodelijke steekpartijen Maastricht

De uit Raqqa afkomstige man, Osama I., heeft op 14 december 2017 in Maastricht twee mensen op gruwelijke wijze met messteken om het leven gebracht. Eerst doodde hij in Maastricht een 46-jarige man en een kwartier later een 56-jarige vrouw. Ook stak hij in op de 21-jarige dochter van de vrouw. Zij liep messteken op in haar gezicht en haar lijf. Een buurman redde haar leven door de aanvaller met een moersleutel neer te slaan.

Het Openbaar Ministerie had eerder 18 jaar cel en tbs geëist. Maar de rechtbank neemt het de verdachte zeer kwalijk dat hij niet stil staat bij het leed dat hij heeft veroorzaakt en komt mede daarom tot een hogere strafmaat. Het motief van I. blijft onduidelijk. De man verklaarde door ’djinns’ (demonen) geteisterd te zijn.

Maar de verdachte is de dag van de moord en de dag ervoor meerdere malen bij het huis aan de Joseph Postmesstraat geweest, waar hij de 56-jarige vrouw doodde, aldus de rechtbank. De daar wonende familieleden zouden in een complot zitten van wat in Syrië is gebeurd. Ook en vooral zouden ze kinderen van verdachtes broer hebben vermoord. De rechtbank gaat ervan uit dat I. van plan was de hele familie te vermoorden. Een kwartier voor de moord op de Postmesstraat sneed I. de keel door van een kennis in diens woning aan de Botsaartstraat. Het motief daarvoor is onduidelijk.

De rechtbank veroordeelde I. voor zeven misdaden: naast moord, doodslag en tweemaal poging tot doodslag, ook voor zware mishandeling, en tweemaal mishandeling tijdens andere delicten in 2017.

Ontoerekeningsvatbaar

De rechtbank week af van het advies van het Pieter Baan Centrum dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar vond tijdens zijn daad. Volgens de rechtbank had I. de psychose waarin hij toen verkeerde, deels aan zichzelf te wijten door drugsgebruik.