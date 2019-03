Cox: ’Stem tegen nieuwe Brexitdeal’

„Ook de nieuwe afspraak met de EU biedt Londen geen mogelijkheid om backstop eenzijdig op te zeggen”, schrijft invloedrijk advocaat Geoffrey Cox in een verklaring. Het lijkt om die reden dan ook zeer onwaarschijnlijk dat het Britse Lagerhuis vandaag met de nieuwe deal zal instemmen. De EU en de Britse regering kwamen vannacht tot een akkoord over een nieuwe Brexit-deal.

De belangrijkste verandering in de deal gaat over de backstop. Dat is een vangnet dat moet garanderen dat de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open blijft als het Verenigd Koninkrijk en de EU er in de twee jaar durende overgangsfase niet in slagen een definitief handelsakkoord te sluiten. De Europese Unie geeft in de nieuwe deal de garantie dat een backstop tijdelijk is.

Cox zegt nu dat deze afspraken niet juridisch bindend zijn. De backstop was een van de redenen waarom het Britse parlement in januari de deal van May afwees. De parlementariërs waren bang dat deze backstop een permanente maatregel zou zijn waardoor de Britten in lengte van jaren in de Europese douane-unie zouden zitten, vanwege de open grens met Ierland.

Stemming

Het debat over de deal begint vandaag om 14.00 uur en verwacht wordt dat er rond 18.00 uur daadwerkelijk zal worden gestemd. Mocht een meerderheid vanavond toch voor de deal stemmen, dan verlaten de Britten op 29 maart de Europese Unie met een deal. Mocht de deal worden verworpen, dan volgt morgen een stemming over het verlaten van de EU zonder afspraken. Mocht het Britse Lagerhuis voor deze optie kiezen, dan is het onzeker wat er na 29 maart staat te gebeuren.

Als het Lagerhuis de deal van May en een no-deal afwijst, dan volgt mogelijk uitstel van de Brexit. Verschillende scenario’s, waaronder een nieuw referendum, heronderhandelen met de EU of toch een harde Brexit, behoren dan tot de mogelijkheden.