’Nederlandse scholier Charly T. vrijgelaten’

Zowel medewerkers van de Nederlandse ambassade als zijn eigen vader zijn onderweg naar de jongen, die vanmiddag vrij zal worden gelaten. Op de definitieve uitspraak wordt nog gewacht, maar de rechter ziet in ieder geval geen aanleiding om hem nog langer in voorarrest te houden. Hij mag zijn uitspraak in vrijheid afwachten. Of hij daarmee ook echt naar Nederland kan, is onbekend, aldus Imamkhan’.

„Er zijn verder geen voorwaarden gesteld”, zegt Imamkhan van PrisonLaw. „Ik ben superblij.”

Piepkleine cel

Met de invrijheidsstelling gaat de rechter akkoord met de eis van Imamkhan en zijn Spaanse advocaat Salvador Esteban. Rechter Martinez vindt dat er niet langer voldoende grond is om Charly nog langer in voorarrest vast te houden in de jeugdgevangenis in Villena, waar hij half augustus in belandde. Charly zat in een jeugdinrichting – omgeven door prikkeldraad – in een piepkleine cel met alleen een bed, een ingemetselde tafel en een kast.

De advocaten hebben steeds gewezen op fouten tijdens het onderzoek naar de mogelijke aanranding. Er zou geen goed sporenonderzoek zijn gedaan – en ook zouden er fouten zijn gemaakt in de manier waarop de verklaringen van de meisjes zijn vertaald. Daarbij zijn Charly’s grondrechten geschonden door hem niet te wijzen op het feit dat hij recht had op een advocaat.

Met de invrijheidsstelling komt een voorlopig een einde aan de nachtmerrie van de familie van Charly. De advocaat laat weten dat zijn vrijlating nog niet betekent dat hij is vrijgesproken.

T. zit sinds augustus vorig jaar vast in een gesloten jeugdinrichting in Spanje na een beschuldiging van seksueel misbruik afkomstig van twee Britse meisjes van 12 en 14 jaar. Tegen de jongen is door justitie vier jaar cel en een jaar ondertoezichtstelling geëist.