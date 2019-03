Nieuwe apen en panters in twee dierentuinen

Apenheul kreeg twee mannelijke talapoins, een Afrikaanse apensoort die in geen enkele andere Nederlandse dierentuin is te zien. De stichting AAP kreeg de apen uit Spanje, waar ze als huisdier bij particulieren werden gehouden. AAP heeft de kleine diertjes ondergebracht bij Apenheul. Het Apeldoornse park krijgt binnenkort van andere diergaardes twee vrouwelijke talapoins en hoopt dat er zo een groep ontstaat.

Ouwehands Dierenpark is blij met de geboorte van een nevelpanterdrieling. Nevelpanters zijn in het wild bedreigd. Ze leven in Zuid-Oost-Azië. Hun aantal is in de laatste twintig jaar met 30 procent afgenomen, omdat er op de panters wordt gejaagd vanwege vacht, vlees en botten.

In de Rhenense dierentuin is zondag ook een orang-oetan geboren. Ouwehands had al acht van deze bedreigde mensapen. Orang-oetans worden onder andere bejaagd om ze als huisdier te houden.