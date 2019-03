Voor de tweede keer in korte tijd kinderen onwel in gymzaal Lutjebroek

De kinderen hebben last van misselijkheid maar hun gezondheidstoestand is „stabiel”, aldus de veiligheidsregio. De klachten van de kinderen nemen af, opname in een ziekenhuis is daarom niet noodzakelijk. Verschillende brandweereenheden en ambulances zijn opgeroepen om hulp te verlenen. Daarnaast zijn lucht- en watermonsters genomen, die worden onderzocht door het RIVM. Over de oorzaak kan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord nog niks zeggen.

Volgens regionale omroep NH Nieuws is het de tweede keer dat er zoiets gebeurt en ook nog eens bij dezelfde klas. Vorige week werden achttien kinderen onwel in dezelfde gymzaal, zo meldt de zender. Ze hadden toen klachten zoals duizeligheid, hoofdpijn en overgeven.