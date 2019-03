Bombrieven Londen en Glasgow opgeëist

„De claim zou zijn gemaakt in naam van de ’IRA’, ” zei de Britse politie. De groep zou bestaan uit militanten die tegen de Noord-Ierse vredesovereenkomst van 1998 zijn. De groep staat los van zijn voorloper en is ook veel kleiner dan de IRA, die verantwoordelijk was voor bijna de helft van de 3600 doden tijdens de dertig jaar van geweld. Die terreurgroep is ontbonden na de vredesovereenkomst.

Veiligheidsagenten bliezen een verdacht pakketje op dat op 6 maart naar de universiteit van Glasgow was gestuurd. De politie zag een verband met drie pakketjes die de dag ervoor naar grote transportknooppunten in Londen waren gestuurd.

Witte postzakken met kleine bommen werden op 5 maart gevonden op de luchthavens van Heathrow en City en het drukste treinstation van de hoofdstad, Waterloo. Een pakketje vatte vlam toen het werd geopend, maar niemand raakte gewond.