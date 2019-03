Eis: cel voor leveren munitie aan terreurcel

De politie ontdekte de munitie in de kelderbox aan de Rotterdamse Burgemeester Meineszstraat na de aanhouding van Anis B. Die wordt er door Frankrijk van verdacht dat hij in Syrië heeft deelgenomen aan de gewapende strijd van IS. B. werd in augustus 2016 aan Frankrijk overgeleverd.

„Het onderzoek heeft een duidelijke link opgeleverd tussen de Nederlandse wapenhandel en de voorbereiding van aanslagen in Frankrijk”, aldus de officier van justitie.