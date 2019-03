Mysterie om gas in gymlokaal

Dinsdagmiddag is de smalle dorpsstraat in het gehucht volgestouwd met politieauto’s, brandweerwagens en ambulances. Ouders op het schoolplein kijken verontrust naar binnen. ,,Wat een enge situatie!”, zegt een van hen. ,,Dit is heel mysterieus. Hopelijk wordt de oorzaak snel bekend.”

Haar kind behoort niet tot de ‘slachtoffers’. ,,Maar het is evengoed schrikken. Volgens mij ging het om achttien kinderen. Gelukkig begreep ik dat ze inmiddels wel weer oké zijn en spelletjes spelen in de klas.”

Dat bevestigt burgemeester Ronald Wortelboer, van de gemeente Stede Broec. ,,De ouders en kinderen zijn natuurlijk ontzettend geschrokken. Maar voor zover ik het kon zien, maken de kinderen het weer goed. Iedereen is blij dat ze weer in de klas zitten en het zo afgelopen is.”

Een aantal kinderen zou volgens het Noordhollands Dagblad hebben overgegeven.

Vorige week ging het ook al mis in dezelfde klas, toen de leerlingen aan de shuttle run bezig waren. Toen hebben de hulpdiensten het koolmonoxidegehalte onderzocht, zegt Wortelboer. ,,Daar was toen niets mis mee. Maar we willen nu opnieuw alle risico’s uitsluiten en er wordt dus nieuw onderzoek gedaan.” Het RIVM gaat de lucht- en watermonsters onderzoeken, meldt het instituut.

De basisschool wilde vanmiddag niet reageren op het incident.

Opvallend is ook dat sinds vorige week kinderen onwel werden, de leden van gymvereniging ProGym, die vrijwel dagelijks gebruik maken van de zaal, nergens last van hebben gehad. Wellicht omdat de gymclub altijd de bovenramen openzet, aldus een van de leden. Ook afgelopen dagen heeft de gymclub gebruik gemaakt van de zaal zonder problemen te ervaren.