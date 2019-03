Piloot keert om als moeder baby vergeet bij gate

Dat melden internationale media. De vlucht SV832 steeg op in het Saoedische Djedda maar toen een moeder aan stewardessen had verteld dat ze haar baby was vergeten in de wachtruimte, besloot de piloot terug te keren.

Een video waarin de piloot de luchtverkeersleiding vraagt om terug te keren, gaat viraal. „Deze vlucht vraagt terug te keren. Een passagier heeft haar baby in de wachtruimte vergeten, het arme kind”, zo is te horen. „Mag God bij ons zijn. Mogen we terugkeren of wat?”

De luchtverkeersleider van dienst overlegt eerst met collega’s over het protocol. Daarna vraagt hij nogmaals de reden van het verzoek. „Ik zei net al, een vrouw heeft haar baby bij de gate vergeten en wil de vlucht onder geen beding voortzetten”, antwoordt de piloot.

Weer samen

„Oké, ga terug”, besluit de luchtverkeersleiding dan. „Dit is totaal nieuw voor ons.”

Op sociale media wordt de piloot geprezen voor zijn compassie. De moeder en de baby zijn weer samen. Meer informatie is niet verstrekt.