Levenslange strafeis dreigt voor zwijgende moordverdachten

Enkele emotionele familieleden van het omgebrachte viertal snauwde mede daarom een reeks grove verwensingen in de richting van de verdachten en wenste hen bijvoorbeeld een permanent verblijf in de hel toe. „Loopt-ie rond met een ketting, en een groot kruis daaraan. Orthodox dus. Mooie christen ben je dan…”, zo brieste en siste een boze man vanuit het publiek.

De vier slachtoffers werden op 13 november 2018 gevonden in een growshop in Enschede. Ze waren van dichtbij doodgeschoten, mogelijk vanwege een ruzie in de hennepwereld. Maar over de aanleiding viel in de eerste zitting geen zinnig woord, vanuit de eisende noch de verdedigende kant.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de verdachten – vader Camil (58) en zonen Dejan (32) en Denis (30) A. – onder meer van moord in vereniging met voorbedachten rade. De zoons ontkennen evenwel via hun advocaten dat ze iets te maken hebben met het bloedige voorval. Verder beroepen zij zich op hun zwijgrecht. De oudste hoofdverdachte geeft aan op een later moment iets te willen verklaren, al is nog volstrekt onduidelijk waaruit dit gaat bestaan.

Waslijst aan bewijzen

Het OM beweert reeds „een waslijst aan bewijzen” te hebben tegen het drietal. Hieronder vallen een kogelhuls met daarop het DNA van Dejan en bloedsporen, ook in de auto van Denis, die passen bij één van de slachtoffers. Ook is er videomateriaal waarop de verdachten tezamen te zien zijn in datzelfde voertuig, zowel voorafgaand als nadat de moorden plaatsgevonden moeten hebben, rijdend naar en vanaf de moordplek. „Op de dag des oordeels”, zoals een officier van justitie het omschreef, kleedde het drietal zich gezamenlijk om. „Die kleding is niet aangetroffen, klaarblijkelijk weggemaakt.”

De oudste broer was rond diezelfde periode op zoek naar een wapen, zo blijkt uit een undercoveractie en de verklaring van de enige vrouwelijke medeverdachte die vermoedelijk als een soort tussenpersoon heeft gediend. Uit tapgesprekken van twee andere medeverdachten, die als wapenleveranciers dienden, blijkt dat Camil en Dejan een tweetal vuurwapens wilden omruilen tegen andere exemplaren.

„Wat alleen nog ontbreekt aan het tactische onderzoek, zijn de verklaringen van de drie verdachten”, aldus het OM. Maar, zo lieten de aanklagers blijken, uiteindelijk zullen zij – zelfs als ze hun mond dicht blijven houden – gedrieën verantwoordelijk worden gehouden voor dit brute geweldsdelict.

Het rechercheteam kwam hen op het spoor vanwege een eerdere roofoverval in Hengelo. Hierbij is misschien hetzelfde wapen gebruikt als tijdens de moordpartij.

Losse eindjes

Het forensische onderzoek is niet gereed en er zijn daarom momenteel nog te veel losse eindjes om tot een eindconclusie te komen. „Hoeveel schoten zijn er gelost en waar in de slachtoffers zijn die terechtgekomen? Als er slachtoffers door meerdere kogels geraakt zijn, wat is dan de volgorde van die kogels? Komen die kogels of projectielen uit twee wapens, er zijn twee kalibers aangetroffen, of zijn er toch drie geweest? Wat zijn de schootsbanen geweest? Dus, vanaf welke kant wordt er dan geschoten en wat was de eventuele positie van een schutter?”, somde het OM een aantal openstaande onderzoeksvragen op.

Op 24 mei aanstaande staat een volgende zitting (eveneens pro forma) op de rol in deze geruchtmakende zaak. Dan zijn er mogelijk meer onderzoeksresultaten bekend. Een groot deel van het onderzoek (camerabeelden uitpluizen, getuigen horen, aanhouding van de medeverdachten) tot nu toe is volgens het OM al wel vruchtbaar gebleken, omdat op basis hiervan de hoofdverdachten aangehouden konden worden.

Waarschijnlijk is het strafdossier in het najaar compleet, waarna de inhoudelijke rechtszaak zou kunnen beginnen. Mocht het OM dan tot de slotsom komen dat één of meerdere hoofdverdachten een cruciale rol toe valt te dichten, is een levenslange – of in elk geval zeer langdurige – gevangenisstraf als eis niet onaannemelijk.

