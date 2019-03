Felle Brexit-Conservatieven tegen deal May

Hij en geestverwanten van de ’European Research Group’ (ERG) hebben na analyse van Mays laatste voorstellen duidelijk gemaakt dat ze hun standpunt niet wijzigen. De ERG heeft de ’juridisch bindende veranderingen’, waarmee May de tegenstanders van haar probeerde over te halen voor haar deal te stemmen, afgewezen. De brexitdeal van May werd half januari met 202 stemmen voor en maar liefst 432 tegen weggestemd. Onder de tegenstemmers waren 118 Conservatieven en alle tien de Noord-Ierse parlementariërs van de DUP.

May krijgt nu ook geen steun van de Noord-Ierse unionisten van de DUP. De partij heeft May bekritiseerd, omdat haar aanpassing van de oorspronkelijke deal met Brussel, niets nieuws zou bevatten. May sprak over nieuwe garanties. Maar de hoogste juridische adviseur van haar regering, Geoffrey Cox, concludeerde dinsdag dat de wijzigingen die May aanprijst, wel politiek een verbetering zijn, maar juridisch niets veranderen aan de deal.

May heeft afspraken gemaakt met de EU over het vertrek van de Britten uit de unie, de brexit, op 29 maart. Na twee jaar onderhandelen is er een principeakkoord voor de ’echtscheiding’. Maar een groot struikelblok voor Britse parlementariërs is de regeling dat Brits Noord-Ierland tijdelijk een aparte status zou krijgen om te voorkomen dat door de brexit een harde grens ontstaat tussen Noord-Ierland en Ierland, dat binnen de EU blijft. En de Britten zouden dan tot woede van de brexiteers voor onbepaalde tijd onderdeel blijven van de douane-unie.