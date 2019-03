Almeerse VVD’er Ulysse Ellian beveiligd

Ellian, zoon van columnist Afshin Ellias, veroordeelde na de liquidatie van Ali Motamed, de rol van Iran hierin. De uit Iran afkomstige Motamed werd in 2015 doodgeschoten in Almere. Over de moord op Motamed meldden de ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Stef Blok (Buitenlandse Zaken) begin dit jaar dat uit inlichtingeninformatie van de AIVD is gebleken dat Iran daar zeer waarschijnlijk achter zit.

Motamed zou in Nederland onder een andere identiteit hebben geleefd. In werkelijkheid zou hij Mohammad Reza Kolahi Samadi zijn geweest, in zijn vaderland ter dood veroordeeld na het plegen van een bloedige aanslag.