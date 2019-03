Man met messen bij flyeractie Wilders langer vast

Hij wordt verdacht van bedreiging van Wilders. Het Openbaar Ministerie in Limburg liet dinsdag weten dat de man 61 jaar is; uit welke plaats de man komt is niet gezegd. Over zijn motief is eveneens nog geen duidelijkheid.

PVV-voorman Wilders wordt al vele jaren beveiligd vanwege bedreigingen uit vooral radicaal-islamitische hoek. In het openbaar campagnevoeren is daardoor lastig. De leider van de grootste oppositiepartij moest in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 zijn openbare campagne korte tijd stilleggen nadat de dienst die hem beveiligt, in opspraak was gekomen.