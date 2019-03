’Helft kiezers zweeft’

Via de Provinciale Staten kiest Nederland volgende week woensdag ook de Eerste Kamer. Uit de peiling van de actualiteitenrubriek blijkt dat de VVD nu virtueel de grootste gaat worden met 13 zetels. Daarna volgen de PVV (9), GL (8), Forum voor Democratie (8) en het CDA (7).

De coalitie komt in deze enquête uit op 28 zetels. Dat is te weinig voor een meerderheid. Het vorige kabinet-Rutte had ook geen meerderheid in de senaat. Het kabinet moet in zo’n situatie steun zoeken bij de oppositie om plannen door beide Kamers te loodsen. De Eerste Kamer telt 75 zetels.