May stevent af op nieuwe nederlaag

De woordvoerder van de DUP, de partij van de Noord-Ierse unionisten die May’s regering omhoog houdt, heeft al laten weten tegen te stemmen als vanavond May haar nieuwe voorstel in stemming brengt. Ook de harde kern van de Brexiteers onder leiding van Jacob Rees-Mogg, heeft laten weten niet akkoord te zullen gaan met het aangepaste akkoord.

May wist gisteravond in Straatsburg de EU zover te krijgen in te stemmen met twee - juridisch bindende - toevoegingen aan het akkoord in de hoop dat ze zo vanavond een meerderheid achter haar Brexit-deal krijgt. Maar nadat Jeffery Cox, de Britse procureur-generaal, oordeelde dat de toevoegingen de Britten niet het recht geven om eenzijdig uit de deal te stappen - een voorwaarde voor de harde Brexiteers - oordeelden veel Conservatieve parlementsleden dat ze niet konden instemmen met deze - herziene - overeenkomst.

May waarschuwde vandaag haar partijgenoten opnieuw - en ditmaal voor de laatste keer - dat als de door haar gesloten overeenkomst wordt weggestemd, dat het einde van de Brexit kan betekenen en Engeland voorlopig EU-lid zal blijven.

Vanavond om acht uur onze tijd vindt in het Lagerhuis de definitieve stemming plaats. Morgen wordt nog gestemd over een mogelijke no-deal en overmorgen over een uitstel van de Brexit.