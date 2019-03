CDA: ’Alle Boeing 737 Max-toestellen aan de grond’

De christendemocraat vindt dat de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moeten ingrijpen. Amhaouch vindt dat de vliegtuigen aan de grond moeten blijven en niet mogen landen tot er helderheid is over de veiligheid van het toestel.

„De onzekerheden en risico’s op gebied van veiligheid in Nederland zijn veel te groot”, vindt de CDA’er. „Deze ingreep is heftig maar ons inziens wel te rechtvaardigen. Boeing had zelf veel eerder actie moeten ondernemen.”

Paniek

Groot-Brittannië is het eerste Europese land waar het toestel voorlopig niet welkom is. In Nederland vliegt onder andere TUI met dit type vliegtuig. De reisorganisatie heeft besloten om voorlopig niet te vliegen met dit toestel.

In verschillende landen is paniek ontstaan nadat een Boeing 737 Max van Ethiopian Airlines zondag kort na de start neerstortte. Op 29 oktober stortte een vliegtuig van Lion Air ook kort na het opstijgen in Jakarta neer in zee. Beide toestellen waren slechts een paar maanden oud.

Regeringstoestel

Nederland krijgt binnenkort een nieuwe Boeing 737 als regeringsvliegtuig. Het ministerie van Infrastructuur laat aan De Telegraaf weten dat het niet gaat om het type Max 8.

