Het ongeval gebeurde op Ben Nevis, in de Schotse hooglanden. De autoriteiten hebben twee helikopters en drie ambulances naar die berg gestuurd. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt.

