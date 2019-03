Urk op scherp na aanval jeugd: ’Nieuwe acties gepland’

Een woordvoerder van de politie Midden-Nederland zegt zelf niets te weten. ,,Maar onze mensen zijn daar volop aanwezig. Ik mag aannemen dat ze zich daar laten informeren. Onze primaire taak is nu in elk geval om de boel daar rustig te houden.’’

,,Er gaat wel wat gebeuren vanavond’’, zegt een jongen op een brommer. ,,De mocromaffia komt hier naartoe’’, grapt een andere jongere. Vooral via Whatsapp en Facebook worden de meest wilde uitlatingen gedaan. ,,Urk zal in een hel veranderen. Het gaat niet eens zo zeer om Souf (Soufyan, de jongen waarom alles draait), maar het gaat hier om een Marokkaanse vrouw die wij als onze eigen moeder beschouwen’’, is bijvoorbeeld te lezen. Hoe serieus de berichten moeten worden genomen, is niet duidelijk.

’Pussy’s’

Op de vraag of de jongeren op Urk niet beter lekker binnen kunnen blijven, antwoorden twee jongens serieus: ,,Dan zijn we pussy’s en we zijn hier op Urk geen pussy’s.’’

Inmiddels is duidelijk dat de politie een 18-jarige man heeft aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de rellen van maandag.

’Gedraag je’

Burgemeester Pieter van Maaren riep eerder op de dag in een verklaring de jongeren in zijn dorp op om weg te blijven bij rellen en incidenten. Hij wil dat iedereen op zich gedraagt zoals van een respectvol burger verwacht mag worden. ,,En indien hulpdiensten bij incidenten optreden, dit niet te belemmeren en liefst weg te blijven.’’

Volgens een woordvoerder van de burgemeester was de oproep voordat geruchten over nieuwe incidenten de ronde deden, maar geldt het ‘natuurlijk’ onverminderd.