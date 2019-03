Uber-chauffeurs op barricaden tegen Uber

„Onze tijd is aangebroken. Na jarenlange uitbuiting is de maat vol. Dagelijks ondervinden wij de Uber-druk. Wij worden uitgemolken door stijgende kosten en een dalend aantal ritten. Het is niet meer mogelijk om de omzettentabel van Uber te halen. Het gevolg is dat wij meer dan 60 uur per week moeten werken en nog een matige omzet hebben”, zo staat in de petitie te lezen. „Wij zullen ons hier vol tegen verzetten. Wij stoppen niet voor wij verandering zien”, schrijven de initiatiefnemers.

Maandag komen de Uber-chauffeurs in Amsterdam-Noord bij elkaar, omdat zij ook een geluid willen laten horen tegen hun werkgever Uber, die in hun ogen zonder enig overleg iedere keer de regels aanpast voor de chauffeurs.

Uber moet in de ogen van de chauffeurs een aantal eisen inwilligen. Zo moet de commissie op taxiritten van 15 procent omlaag, de instaptarieven moeten daarentegen juist verhoogd worden en er moet een omzetgarantie komen van 25 euro per uur voor de gewone Ubers en 35 euro voor de UberBlack en UberVan. Uber zou ook niet eenzijdig chauffeurs moeten kunnen blocken bij ongepast gedrag, maar er zou eerst als een soort van waarschuwing een gesprek op kantoor moeten plaatsvinden.