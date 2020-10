Beelden: man schopt tiener van trap op station Kortrijk

Wouter Vermeersch van de lokale partij Vlaams Belang Kortrijk zette de beelden dinsdagochtend op Facebook. Op het filmpje van 28 seconden is te zien hoe een tiener staat te bellen in een traphal aan de achterkant van het station. Op een gegeven moment komt een zwaarlijvige man van buitenlandse afkomst in een trainingspak van Olympic Marseille de trap af. Hij geeft de jongen een schop in de rug, vervolgens een klap tegen het hoofd en de man sluit af met een trap tegen het hoofd van zijn slachtoffer. De geweldpleger gaat er vervolgens vandoor en laat de jongen achter op de trap.

Volgens Vermeersch dateert de mishandeling van vrijdag. De politie van Vlas kwam de beelden ook op het spoor en is ambtshalve een onderzoek gestart. „Voorlopig hebben we nog geen weet van een aangifte”, aldus politiewoordvoerder Thomas Detavernier.

„We zijn de zaak verder aan het onderzoeken. De feiten spelen zich af aan de achterkant van het station. Aangezien er duidelijk een minderjarige in betrokken is, zullen we het in alle discretie bekijken. We zullen ook een beroep doen op extra beeldmateriaal van de camera’s op het station.”

Het is al het tweede filmpje van zinloos geweld in Vlaanderen in twee weken tijd dat voor ophef zorgt. In Puurs circuleerde een filmpje van een 15-jarige jongen die belaagd werd door vijf jongeren. Daardoor werden de verdachten geïdentificeerd.