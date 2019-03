May lijdt opnieuw een vernietigende nederlaag

De nederlaag is kleiner dan die van januari toen haar deal met 230 stemmen tegen werd weggestemd. Maar het aantal tegenstemmen is zo groot, dan opnieuw onderhandelen met Brussel een heilloze weg is. Verwacht wordt nu dat morgen het Lagerhuis ook tegen een ’no deal’ stemt. Als het Lagerhuis een dag later niet vóór een uitstel van de Brexit stemt, dan komt daarmee het scenario waar Londen slaapwandelend de afgrond van een harde Brexit inloopt, dichterbij.

Maar zowel in Brussel als in Londen worden grote vraagtekens geplaatst bij wél een aanvraag van Londen voor uitstel. De vrees is dat een beperkt uitstel - tot aan de Europese verkiezingen - neerkomt op een verlenging van de lijdensweg zonder dat er een oplossing in zicht komt. Uitstel zou alleen zinvol zijn als er in Engeland nieuwe verkiezingen worden gehouden of een nieuw referendum, zo wordt gesteld in Brussel. Maar dat gaat maanden duren.

Theresa May had haar hoop gesteld op een reeks van nieuwe concessies waar ze gisteren mee terug kwam uit Straatsburg. Die - volgens haar juridisch bindende - concessies hadden de overeenkomst beter verteerbaar hadden moeten maken voor haar grootste tegenstanders.

Maar die weg werd vandaag afgesneden door Jeffrey Cox, de hoogste openbaar aanklager. In een advies stelde die dat de concessies de mogelijkheid van Londen om eenzijdig uit de overeenkomst te kunnen stappen niet hadden vergroot, een belangrijke eis van de harde Brexiteers.