Deal is nu echt dood, weet EU

In de Britse pers wordt Juncker voor van alles en nog wat uitgemaakt maar in Brussel kunnen ze de Union Jack inmiddels ook niet meer luchten of zien. Ⓒ foto EPA

BRUSSEL - En wéér wordt er niet geleverd door Theresa May. De frustraties in Brussel over het gekrakeel aan Britse kant lopen hoog op. Het besef is doorgedrongen dat een rampscenario, een no deal-Brexit, ijzingwekkend snel dichterbij komt.