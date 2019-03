SGP zet strijd tegen datingsite door, ook zonder zoenende vrouwen

De SGP maakte maandag bezwaar tegen een vermeende poster met daarop twee zoenende vrouwen, maar die blijkt volgens Novamora helemaal niet te bestaan. Wel hangen er op verschillende plekken in Gelderland, waaronder in het overwegend christelijke Barneveld, posters van een schaarsgeklede vrouw met een telefoon in haar hand. De herkomst daarvan is vooralsnog onduidelijk. De orthodox-christelijke partij houdt ondertussen vol dat er wel degelijk zoenposters zijn gesignaleerd.

Fractievoorzitter en Statenlid in Gelderland Klaas Ruitenberg is nog steeds van mening dat de posters hoe dan ook van de bushokjes moeten verdwijnen. „Het gaat hier om een datingsite voor singles en stellen. Als je narigheid wil, moet je dat doen. Een scheiding geeft veel problemen, de kinderen moeten vaak naar jeugdzorg”, zegt hij dinsdagavond in een reactie tegen De Telegraaf.

De bushokjes zijn van de provincie Gelderland, aldus Ruitenberg. „Ik vind dat we daarom als overheid bezwaar tegen deze uitingen mogen maken.”

Spannende date

Novamora is een site die stellen samenbrengt die een dubbele date willen. Eerder dit jaar was er gedoe rond een poster van de H&M waar twee zoenende vrouwen op te zien waren. In maart 2018 was er een relletje over zoenende mannen op een poster van SuitSupply. En eerder maakte de SGP ook bezwaar tegen datingsite Second Love.