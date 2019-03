Jacht op schutter Karel Pronk

Hoewel Errol Janssen, alias Mick van der Laan, sindsdien spoorloos is, heeft de politie wel een beeld van wat zich in de uren na de liquidatie moet hebben afgespeeld. Nadat de Delftenaar aan de Hendrick de Keyserweg zijn hond uitliet – hier werd dinsdag in het water tevergeefs naar het moordwapen gezocht – reed hij in een geleende Volkswagen Polo (kenteken RG-TG-91) naar Harlingen, waar de wagen rond 23.50 uur werd gesignaleerd. Rond 1 uur ’s nachts stond dezelfde auto op een carpoolplaats aan de Getswerderdyk in Franeker, waar de eigenaar de auto weer heeft opgehaald, zo blijkt uit politieonderzoek.

Het Openbaar Ministerie heeft nog altijd een beloning van 10.000 euro staan op de gouden tip die leidt naar de verblijfplaats van Janssen.

Signalement

De verdachte is een opvallende persoonlijkheid. Hij heeft tatoeages in zijn gezicht, waaronder de geboorte- en sterfdatum van zijn vrouw. Op 7 augustus droeg hij een hesje van de Hells Angels.

Karel Pronk verwierf bekendheid door overvallen, drugshandel en moord. De liquidatie van de Rijswijkse orchideeënkweker Gerrit de Graaf leverde hem een celstraf op van twintig jaar.