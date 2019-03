Hof weigert verdachte Ferdy Roet terugkeer Loterijverlies

Dit blijkt uit een beschikking van het hof in een hoger beroep dat door Roet was aangespannen tegen een eerder besluit van de rechter in Alkmaar. Die besloot in 2017 om Roet af te zetten als bestuurder van de claimstichting. Aanleiding waren de schimmige geldstromen vanuit de stichting naar het Britse eiland Guernsey. Hierdoor kwam Roet buiten de door hem zelf opgerichte Stichting Loterijverlies met 194.000 leden te staan.

Roet stelde in het hoger beroep dat de rechtbank Alkmaar niet onafhankelijk en partijdig zou hebben geoordeeld. Volgens het hof zijn deze aantijgingen nergens op gebaseerd.

Bedelbrieven

Advocaat Hendrik Jan Bos, advocaat van de verontruste deelnemers van Loterijverlies die destijds om de schorsing van Roet hadden verzocht, stelt in een reactie dat het goed is dat Roet niets meer over de claimstichting te zeggen heeft. „Het publiek moet bovendien voorzichtig zijn met de nieuwe bedelbrieven die Loterijverlies.nl momenteel rondstuurt om nog meer geld op te halen”, aldus Bos. Hij doelt hiermee op brieven van een gelijknamige vennootschap van Roet, dus niet de claimstichting, waarin leden van de stichting worden opgeroepen geld te storten.

Roet startte in 2008 met procederen tegen de Staatsloterij, toen bleek dat de loterij jarenlang had geadverteerd met onjuiste winkansen. Afgelopen juli werd hij aangehouden op verdenking van het verduisteren van 2,8 miljoen euro van deelnemers van de claimstichting. Ook zou zijn onderneming ten onrechte geen btw hebben afgedragen. Bij de FIOD-actie werden destijds administratie, bankrekeningen en een Rolls-Royce in beslag genomen.

Begin augustus werd Roet weer vrijgelaten. Hij is volgens het OM nog wel verdachte. Roet was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

