Brussel betreurt stemresultaat Lagerhuis, maar legt bal bij Londen

„De EU van haar zijde heeft er al het mogelijke aan gedaan. Gezien alle extra garanties die we in december, januari en gisteren hebben gegeven is moeilijk te zien wat meer we nog kunnen doen. Als er een oplossing is, kan die alleen in Londen worden gevonden.”

De hoofdonderhandelaar namens de EU, Michel Barnier, twitterde ook dat „de impasse alleen in het VK kan worden opgelost.” Met nog maar 17 dagen tot de officiële dag van het Britse vertrek uit de EU vreest de Europese Commissie dat de kans op een Brexit zonder afspraken met de EU over de scheiding en de toekomst „aanzienlijk” is toegenomen. „Onze voorbereidingen op een wanorderlijke Brexit zijn nu belangrijker dan ooit”, aldus Barnier.

Rutte: oplossing uit Londen

Ook premier Mark Rutte betreurt dat het Britse Lagerhuis het Brexitakkoord opnieuw heeft verworpen. „Een oplossing voor de huidige impasse moet uit Londen komen.”

Mochten de Britten nu willen vragen om uitstel van de Brexit, dan moeten zij wel met „een overtuigende rechtvaardiging” komen, waarschuwt Rutte. De Europese Unie hamert er al langer op dat zij het Verenigd Koninkrijk alleen meer tijd gunt als zij erop mag rekenen dat dat respijt ook een oplossing oplevert.

Het Britse parlement stemt woensdag of het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie dan maar zonder goede scheidingsafspraken moet verlaten. Als het Lagerhuis ook dat afwijst, stemt het een dag later over uitstel van de Brexit.

De EU is volgens bronnen in Brussel bereid om een verlenging van de Brexitdeadline op 29 maart om 23.00 uur (middernacht 30 maart in Brussel) te overwegen als May daarom zou vragen. Maar de 27 EU-leiders, die volgende week voor een al lang geplande top bijeenkomen, moeten daar unaniem mee instemmen en willen niet een verlenging toestaan zonder zicht op een oplossing.

Schotland

De Schotse Nationale Partij (SNP) in het Lagerhuis wil dat er een tweede referendum komt over de uittreding uit de EU. Dat heeft fractievoorzitter Ian Blackford gezegd. De Schotse premier Nicola Sturgeon is volgens hem graag bereid met de regering-May mee te gaan als die een verstandige weg inslaat, maar wel onder de voorwaarde van een nieuwe volksraadpleging.

Oppositieleider Jeremy Corbyn reageerde op het opnieuw wegstemmen van premier May’s Brexitakkoord met de opmerking dat de deal nu wel heel duidelijk ’dood’ is. De voorman van Labour liet erop volgen dat er geen sprake van kan zijn dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder dat er iets is afgesproken. „Een no-deal moet van tafel.”

Nieuwe verkiezingen

Daarover zal het Lagerhuis woensdag debatteren en stemmen. Als een meerderheid van de leden tegen een Brexit zonder enige regeling is dan moeten ze het eens worden over een nieuw voorstel, dat onderhandelbaar is. Corbyn heeft er al eens een gepresenteerd. Dat zal hij opnieuw doen. Het liefst heeft Labour dat er nieuwe verkiezingen komen. „Misschien is het daar tijd voor.”