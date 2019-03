Controle door agenten op Urk Ⓒ GinoPress B.V.

URK - De wijkagent op Urk had dinsdagavond een dringende oproep aan ouders. ’Beste ouders op Urk, Weet u waar uw kind nu is??? Niet thuis? Zorg dat ze thuis komen! Dit is niet normaal!!’, aldus de agente op Twitter. Rond middernacht liet de politie weten dat grote incidenten zijn uitgebleven.