Passagiers TUI-boeings opgelucht na ’overdreven’ landing

Twitterbeelden van de landing van de TUI Boeing in Gran Canaria. Ⓒ Beeld Twitter Hella Hueck

Gran Canaria - Niet op de plaats van bestemming, maar toch opgelucht. Honderden passagiers van reisorganisatie TUI landden noodgedwongen in Bulgarije en op Gran Canaria in plaats van bestemming Amsterdam. Zij waren onderweg in een Boeing 737 Max 8, toen ineens het Europese luchtruim sloot voor dit type. „Ik ben blij dat ik aan de grond stond. Ik vond het angstaanjagend.”