LIVE | ’Poetin gaat Oekraïne officieel de oorlog verklaren’

Buitenland

’Niet een aanslag, maar sigaret werd EgyptAir MS804 noodlottig’

De Airbus A320 die in mei 2016 boven de Middellandse Zee van de radar verdween en in zee crashte, was niet het doelwit van een terreuraanslag, maar ging tenonder aan een sigaret. Dat zeggen Franse experts in een 134 pagina’s rapport dat is ingezien door de Italiaanse krant Corriere della Sera.