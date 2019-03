Schimmigheid rond islamcollege

Leerlingen op het plein van het in opspraak geraakte Cornelius Haga Lyceum. Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Post

Amsterdam - Welbespraakt en geestig, maar ook intimiderend en als hij boos wordt een ’verbale bulldozer’. Directeur Soner Atasoy van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, dat onder vuur ligt vanwege terreurbanden, is een ongrijpbaar figuur, van wie nauwelijks foto’s zijn. Wie zijn de mensen achter het in opspraak geraakte islamitisch college?