Gymzaal blijft dicht na onwel worden kinderen

Dat heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord dinsdag laten weten. Het RIVM deed dinsdag onderzoek nadat de kinderen last kregen van misselijkheid, maar dat gaf geen uitsluitsel over de oorzaak. De instantie doet de komende dagen verder onderzoek naar de kwaliteit van de lucht in de gymzaal. Keuringsinstantie Kiwa bekijkt de technische installatie.

De gemeente Stede Broec, waar Lutjebroek onder valt, verwacht begin volgende week de uitslag van de onderzoeken.

Politie doet onderzoek bij de gymzaal die niet in orde lijkt te zijn in Lutjebroek. Ⓒ Telegraaf

