Wat kost het klimaatbeleid?

Een installateur is bezig met het installeren van een warmtepomp bij een verwarmingsketel om een woning energiezuinig te maken. Ⓒ ANP

Amsterdam - Hoeveel gaat het klimaatbeleid ons kosten? In Den Haag kijkt men gespannen uit naar het antwoord van de planbureaus. Maar het is nog maar zeer de vraag of dat antwoord waterdicht is.