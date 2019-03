’Alle risico’s uitsluiten is verkeerde benadering’

De kraamkamer van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing, waar toestellen van het type Boeing 737 Max gebouwd worden. Ⓒ ANP

Na twee vliegrampen in vijf maanden met Boeing 737 MAX-toestellen is de luchtvaartwereld van slag. Wereldwijd sluiten autoriteiten het luchtruim voor de 737’s, zo ook Nederland, tot meer duidelijk is over de oorzaak. Benno Baksteen gaat in op de vraag of dat een juiste zet is.