Torenhoge boete voor woonfraudeurs

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) komt deze week met een wetsvoorstel waarin dat staat. Met die boete kan bijvoorbeeld het verhuren van een sociale huurwoning worden bestraft. In plaatsen als Amsterdam gelden regels over hoe vaak een woning verhuurd mag worden aan toeristen; een overtreding van dat soort regels kan ook met de stevige boete worden bestraft.

Bovendien komt er voor de verhuur van woningen aan toeristen, via sites als Airbnb, een registratie- en vergunningplicht. De D66-bewindsvrouw wil met deze regels ervoor zorgen dat gemeenten harder kunnen optreden tegen fraudeurs die bijvoorbeeld grof geld verdienen aan verhuur van hun gesubsidieerde sociale huurwoning.

Onleefbare wijk

Ook is het haar een doorn in het oog dat verhuur aan toeristen sommige populaire wijken onleefbaar maakt. „Gemeenten en woningcorporaties ervaren dat de hoogte van de maximale bestuurlijke boete niet voldoende is en daarmee de drempel om de woning illegaal te verhuren laag is”, aldus Ollongren.

Nu kan er bij herhaaldelijk overtreden van de regels een boete van maximaal 20.750 euro worden opgelegd. Dat belemmert woonfraudeurs onvoldoende, vindt de minister.

Economisch delict

De Tweede Kamer wil dat illegale onderverhuur van sociale huurwoningen als een zogenoemd economisch delict wordt aangemerkt. Overtreding van de lokale regels zou daardoor een strafbaar feit worden, waardoor winst kan worden teruggepakt.

De minister geeft geen gehoor aan die oproep, maar stelt nu dus voor om deze zaken met zwaardere bestuurlijke boetes te bestraffen. Volgens haar is het voordeel daarvan dat met hogere boetes winsten van foute verhuurders direct teniet worden gedaan.