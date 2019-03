Californië gaat doodstraf opschorten

Gouverneur Gavin Newsom van Californië gaat de doodstraf in zijn staat opschorten. Ⓒ AFP

SACRAMENTO - Gouverneur Gavin Newsom van Californië gaat de doodstraf in zijn staat opschorten. Daarmee wordt voor 737 gevangenen die in Californië in de dodencel zitten die straf voorlopig niet uitgevoerd, meldden bronnen rondom de gouverneur. Niemand van de gevangenen die in afwachting waren van de doodstraf wordt vrijgelaten.