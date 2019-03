Spoeddebat Haga Lyceum: ’Haal je kinderen daar nu weg!”

Vorige week was naar buiten gekomen dat leerlingen op de islamitische middelbare school zouden worden beïnvloed door bestuurders en medewerkers die in het verleden banden zouden hebben gehad met een terroristische organisatie.

Volg het debat vanaf 13.30 uur hieronder via de tweets van verslaggever Mike Muller.

De burgemeester en onderwijswethouder Marjolein Moorman schreven donderdag in een brief aan de raad dat ze het schoolbestuur hebben opgeroepen per direct op te stappen. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd, omdat de school alle aantijgingen ontkent.

Het nieuws leidde tot geschokte reacties bij de Amsterdamse partijen. Zo riepen de VVD en Forum voor Democratie op de school onmiddellijk te sluiten.

