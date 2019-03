Volg live: gemeenteraad houdt spoeddebat over Haga Lyceum

De Amsterdamse gemeenteraad spreekt woensdag met Halsema over het in opspraak geraakte Cornelius Haga Lyceum. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De Amsterdamse gemeenteraad spreekt woensdag met burgemeester Femke Halsema over het in opspraak geraakte Cornelius Haga Lyceum. De partijen hebben het spoeddebat gezamenlijk aangevraagd. Vorige week was naar buiten gekomen dat leerlingen op de islamitische middelbare school zouden worden beïnvloed door bestuurders en medewerkers die in het verleden banden zouden hebben gehad met een terroristische organisatie.