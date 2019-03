Forse stijging leveringsproblemen medicijnen

Ruim de helft van de gemelde leveringsproblemen kwam door een vertraging in de productie van een medicijn. Toegenomen vraag naar medicijnen wordt in 16 procent van de gevallen genoemd. Dit probleem ontstaat vaak door een tekort aan een vergelijkbaar middel van een andere fabrikant. 14 procent van de leveringsproblemen wordt veroorzaakt doordat er met planning en distributie iets mis gaat.

De stijging wordt mede veroorzaakt doordat bedrijven beter bekend zijn met het Meldpunt. Een melding betekent niet dat er echt een tekort is of komt. In 2018 is voor bijna alle tekorten een oplossing voor de patiënt gevonden.

