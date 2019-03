Lagerhuis buigt zich over no-deal Brexit

Het Britse Lagerhuis begint woensdag met de besprekingen over hoe het nu verder moet met de Brexit. Ⓒ Hollandse Hoogte

LONDEN - Het Britse Lagerhuis begint woensdag met de besprekingen over hoe het nu verder moet met de Brexit. Als eerste komt de discussie aan de orde over een vertrek uit de Europese Unie zonder afspraken. De parlementariërs zullen in de middag debatteren over die optie, die om 20.00 uur Nederlandse tijd in stemming zal worden gebracht. Een meerderheid zegt niets te voelen voor een no-deal.