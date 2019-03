Verdachte crash Anna Paulowna hoort vonnis

Ⓒ MARTIN MOOIJ/PETRA URBAN

ALKMAAR - De 20-jarige Siem B. uit Oudesluis hoort woensdag het oordeel van de rechtbank in Alkmaar over zijn veronderstelde hoofdrol in de fatale autocrash in Anna Paulowna. Daarbij kwamen op 1 september vorig jaar kort na middernacht drie tieners van 15 en 16 jaar die bij hem in de auto zaten, om het leven. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van vijf jaar en aansluitend een rijverbod van vijf jaar geëist.