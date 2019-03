Scholen berispt om hoge ouderbijdrage

Het gaat om middelbare scholen die leerlingen uitsluiten van onderwijs als hun ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. Dat uitsluiten mag niet, maar sommige scholen doen dat toch. Zij voelen zich gesteund door de VO-raad, de koepelorganisatie van het voortgezet onderwijs. Die raad, die wordt voorgezeten door GroenLinkser Paul Rosenmöller, vindt namelijk dat scholen in sommige gevallen wel de vrijwillige ouderbijdrage mogen verplichten. Het gaat om tweetalig onderwijs, topsportprogramma’s of technasiums.

Slob is echter glashelder. Hij noemt het verplichten van de vrijwillige bijdrage door wat voor onderwijs dan ook ’onacceptabel’ en gaat regelen dat dit onmogelijk wordt. „Een leerling moet het onderwijs krijgen dat het best bij hem of haar past, ongeacht de financiële situatie van de ouders.”

Een derde van alle middelbare scholen die tweetalig onderwijs aanbiedt, sluit leerlingen uit wanneer ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. De gemiddelde kosten voor tweetalig onderwijs zijn zo’n 240 euro op het vmbo, 370 euro op de havo en 390 euro op het vwo.