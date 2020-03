Conte: ’Niet noodzakelijke productie stilleggen’

Dat heeft de Italiaanse premier Giuseppe Conte zaterdagavond laat in een korte, rechtstreekse toespraak tot de Italianen gezegd. „We staan voor de diepste crisis sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog”, aldus Conte, die inging op het enorme aantal slachtoffers van het coronavirus in het land. „Het zijn strenge maatregelen, daar ben ik mij van bewust. Maar we hebben geen alternatieven.” Alleen al op zaterdag zijn in Italië bijna 800 mensen gestorven door het coronavirus, een nieuw recordaantal. Nergens zijn zoveel mensen door het coronavirus gedood als in Italië, in totaal tot nu toe 4825. Conte zei dat er tijd voor nodig is om de effecten van de strenge maatregelen te zien.

De Italiaanse regering is er, in navolging van de Italiaanse virologen en andere wetenschappers, van overtuigd dat zoveel mogelijk thuisblijven het enige middel is om besmetting van het coronavirus te bestrijden. „De productiemotor van het land draait langzamer, maar zal niet stoppen. De staat is er, de regering komt met buitengewone maatregelen die er voor zorgen dat we weer nieuwe moed kunnen verzamelen”, aldus Conte.