Belgische regeringscommissaris Haouach neemt ontslag, mogelijk banden met Moslimbroederschap

Haouach kwam na haar benoeming bij het IVGM enkele weken geleden al snel onder vuur te liggen. De vrouw draagt een hoofddoek, en dat ligt vooral bij de Franstalige liberale regeringspartij MR moeilijk, omdat dat zou vloeken met de neutraliteit van de staat. Daarna kwam de regeringscommissaris opnieuw in opspraak door een uitspraak in een interview met Le Soir. Daarin vroeg ze zich af hoe de scheiding tussen kerk en staat „kan passen in een veranderde demografie.”

In haar ontslagbrief legt Haouach nu uit dat „men het debat over neutraliteit niet kan voeren in een klimaat waarin men schade wil toebrengen.” Daaruit kan volgens haar geen constructief debat voortkomen. Haouach heeft het ook over „gewelddadige persoonlijke aanvallen” en „een context van wantrouwen en geweld” die „de uitoefening van mijn functie op een efficiënte manier onmogelijk maakten.”

Daarom neemt ze naar eigen zeggen ontslag om zichzelf, haar familieleden en het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen te beschermen tegen aanvallen. „Dit ontslag betekent echter niet het einde van mijn inzet voor gelijkheid en fundamentele rechten, die ik op andere manieren zal blijven verdedigen”, schrijft ze.

Banden met Moslimbroederschap?

Volgens Le Soir is er echt een andere reden door de stap van Haouach. Zo zou de vrouw volgens de krant mogelijke banden hebben met de Moslimbroederschap, een extremistische organisatie. De regering zou donderdag een rapport van de inlichtingendienst hebben gekregen, kort nadat premier Alexander De Croo in de Kamer nog had gewaarschuwd dat „er geen ruimte meer was voor nieuwe incidenten.”

Aan de redactie van het Nieuwsblad is bevestigd dat een dergelijk rapport bestaat, al is niet duidelijk hoe zwaar de informatie daarin weegt. Le Soir vroeg Haouach vorige week zaterdag in een interview al eens naar de geruchten over banden met de Moslimbroederschap. „Ik nodig iedereen uit om iets te bewijzen, ik heb niets te verbergen. Ik ken deze beweging niet, van dichtbij noch van veraf”, klonk het toen.